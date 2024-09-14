Narin Güran soruşturmasında diş izlerine dair yeni delil

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izlerini inceledikten sonra, anne Yüksel Güran ve Narin’in diş kalıplarını talep etti. Tutuklu bulunan anne Yüksel Güran, hastaneye götürülerek diş örneği alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin Güran soruşturmasında diş izlerine dair yeni delil
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8 Eylül’de Diyarbakır’da dere kenarında cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın cinayet soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. “Kasten öldürme ve iştirakten” suçlamasıyla tutuklanan anne Yüksel Güran, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine sevk edilerek diş modeli alındı. Hafta sonu olmasına rağmen hastane açıldı ve uzmanlar çağrılarak işlem gerçekleştirildi.

ENES GÜNAN'IN KOLUNDAKİ ISIRIK İZLERİ TANIMLANAMAMIŞTI

Ağabey Enes Güran, kolundaki ısırık izleri sebebiyle cinayet soruşturmasında gözaltına alınmış, ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu, bu izlerin Narin’e ait olup olmadığını tespit edememişti. Bu nedenle Enes serbest bırakıldı. Narin’in cansız bedeninin bulunmasından sonra Enes Güran ve annesi Yüksel Güran tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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