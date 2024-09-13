Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme! 1 kişi daha gözaltına alındı

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme! 1 kişi daha gözaltına alındı
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8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuştu. Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin'in amcası Fuat Güran, soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanmıştı. Narin'in tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alındı. Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, 2 Eylül'de tutuklanan ve tekrar ifade vermesi için Diyarbakır Adliyesi'ne getirilen amca Salim Güran'a ait telefonda çıkan bazı ses kayıtları inceleniyor. Ses kayıtlarında soruşturmanın diğer şüphelisi olan ve tekrar gözaltına alınan 15 yaşındaki R.A. ile Salim Güran'ın görüşmelerin yer aldığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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