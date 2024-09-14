Narin'in babası Arif Güran'dan önemli açıklamalar

İş insanı Ferit Kaya ile bir araya gelen Narin Güran'ın babası Arif Güran, "Bu işten asla vazgeçmem, hepsi akrabam bile olsa. Herkes bunu biliyor. Beni öldürüp intikam alsalardı" ifadelerini kullandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin'in babası Arif Güran'dan önemli açıklamalar
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 Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran, Tavşantepe Mahallesi'nde defnedilmişti. Baba Arif Güran ile Ferit Kaya arasındaki görüşme ise cep telefonuyla kaydedildi.

"İntikam Benden Alınmalıydı" Kaya ile konuşan Arif Güran, "Akraba olsalar bile fark etmez. 'Dayımdır, yeğenimdir' demem. Kim bu işin içinde varsa, devlet delillerle ortaya çıkaracak. Kalpsiz oldukları için gelip beni öldürmeliydiler. İntikam almak isteselerdi, benden almalıydılar" şeklinde konuştu.

Ferit Kaya ise Narin’in okulda olması gerektiğini vurgulayarak, "Ağabey, o çocuğun yeri mezar değil, okul olmalıydı. Böyle bir şey olamaz. Henüz 8 yaşında bir çocuktu" dedi.

"Bütün Çocuklarımızın Geleceğini Yok Ettiler" Görüşme sırasında acılı baba, yaşanan olayların çocukların eğitimini de etkilediğini dile getirdi.

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