Narin'in davasında Gülben Ergen protestosu

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, duruşmayı izlemek üzere salona girdi, ancak birçok avukat içeri alınmadı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin'in davasında Gülben Ergen protestosu
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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, duruşmayı izlemek üzere salona girdi, ancak birçok avukat içeri alınmadı.

Salona giremeyen avukatlar, seyahatlerinde dışarıda bırakılıp Gülben Ergen'in içeride toplanmasına tepki gösterdi. Yaklaşık iki saat boyunca duruşma salonuna girmeyi bekleyen avukatlar, 'Gülben dışarı' sloganlarıyla durumu protesto etti.

 Gülben Ergen, Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini koruyordu.

Dava başlamadan önce de X hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "Bugün Diyarbakır'da Narin’in duyulmayan çığlıkları duyulacak. Bugün “Vatanı Korumak Çocuklarla Başlayacak”" dedi.

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