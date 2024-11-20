Nasuh Mahruki tutuklandı
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gelerek savcılıkta ifade verdi. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin eski başkanı Nasuh Mahruki, bugün avukatıyla birlikte ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi.
İfade işlemlerinin ardından Mahruki, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi.