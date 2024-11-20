Şarampole yuvarlanan yolcu minibüsünde facia

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında H.K. yönetimindeki 48 BB 6519 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve çam ağacına çarptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şarampole yuvarlanan yolcu minibüsünde facia
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında H.K. yönetimindeki 48 BB 6519 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve çam ağacına çarptı.

Güvercinlik Mahallesi yakınlarında gerçekleşen kazada, minibüs şoförü dahil 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralılar gözlem altında tutuluyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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