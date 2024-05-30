NATO Dışişleri Bakanları, Prag'da bir araya geliyor! İşte kritik toplantının ayrıntıları

NATO Dışişleri Bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geliyor. Gayriresmi formattaki toplantıda Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

NATO Dışişleri Bakanları, Prag'da bir araya geliyor! İşte kritik toplantının ayrıntıları
Editör: Haber Merkezi
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Çekya'nın başkenti Prag'da 30-31 Mayıs'ta gayriresmi formatta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

Toplantıda, 9-11 Temmuz'da ABD'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları gündeme gelecek.

Caydırıcılık ve savunma başta olmak üzere çok sayıda konunun toplantıda ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıya, terörle mücadele ve savunma sanayii ana gündem başlıkları ile katılması bekleniyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin beklentilerini müttefiklere aktaracak.

Hakan Fidan'ın NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# nato # hakan fidan # NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
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