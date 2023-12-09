NATO Dost Mu Düşman Mı? Kanada'dan Skandal Karar...

Kanadalı Wescam şirketi tarafından üretilen elektro-optik kameraların satışı için İsveç’in NATO’ya üyeliğinin Türkiye tarafından kabul edilmesi istendi.

Skandal isteği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Atina ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanada, Türkiye olarak kendilerinden almayı talep ettiğimiz İHA-SİHA kameraları meselesinde tutturmuş 'İsveç de İsveç' diyor." açıklamasını yaptı.

ABD'nin bu konuda Kanada ile aynı fikirde olduğunu kaydeden Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine TBMM'nin karar vereceğini belirtti.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ABD de aynı şeyi tekrarlıyor. Senin Kongre'n varsa, benim de Parlamento'm var. Sen Kongre'den geçirdikten sonra F-16 meselesinde adım atacağım diyorsun, benim de Parlamento'm var. Parlamento'dan geçmeden benim de böyle bir adım atmam mümkün değil. Eğer biz NATO'da iki müttefik ülkeysek o zaman dayanışma halinde eş zamanlı sen üzerine düşeni yap, Meclisimiz de gereken kararı alır. Olay bu.

Kanadalı şirketin, tüm diplomatik kuralları alt üst ederek Türkiye'ye 'İsveç'in NATO üyeliği' şartı sunması, NATO'nun ulusal güvenlik düzleminde Ankara'nın çıkarlarının karşısında olduğu görüşünü doğruluyor. Özellikle terör örgütlerine yönelik operasyonlarda Örgüt'ten istediği desteği sağlayamayan Türkiye ile NATO'nun arasındaki ilişkiler her geçen gün darbe alıyor.