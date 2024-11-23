NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. NATO'dan yapılan açıklamada, Rutte'nin, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edeceği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek
Yayınlanma:

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek. Mark Rutte'nin Türkiye ziyaretinin ayrıntılarıyla ilgili NATO'dan açıklama yapıldı.

NATO'nun açıklamasında, Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, Rutte'nin Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtildi.

Polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandıPolis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mark Rutte nato son dakika
Günün Manşetleri
"3. Dünya Savaşı şimdiden başladı"
Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atandı
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek
Polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme
Gri kategoride aranırken yakalanan terörist tutuklandı
Irak'ın Kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Peskov açıkladı
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu
Kadına yönelik şiddet ve medya
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri işbirliğiyle tatbikat
Çok Okunanlar
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu
Park halindeki araca silahlı saldırı Park halindeki araca silahlı saldırı
Bursa'da 18 yaşındaki torun dehşet saçtı Bursa'da 18 yaşındaki torun dehşet saçtı
Türkiye'yi 10 ayda, 54 milyonu aşkın turist ziyaret etti Türkiye'yi 10 ayda, 54 milyonu aşkın turist ziyaret etti
Tunceli'de eylem ve etkinlik yapılması 10 gün süreyle yasaklandı Tunceli'de eylem ve etkinlik yapılması 10 gün süreyle yasaklandı