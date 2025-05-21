NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!

Vatan Partisi tarafından yapılan açıklamada, NATO’nun Türkiye'yi dışlayarak 30 kilometre ötemizde, 12 bin askerle gerçekleştireceği tatbikata karşı “bayrak gösterileceği” ifade edildi. Eylem kapsamında Edirne Eski Cami önünden Saraçlar Caddesi’ndeki Postane önüne kadar yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşün ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bir konuşma yapacak.

Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

“NATO tatbikatı 26 Mayıs'ta Dedeağaç'ta. Namlular ülkemize dönük. Türkiye, uyuma! NATO’ya meydan okuyoruz! 24 Mayıs’ta Edirne’deyiz.”

Vatan Partisi’nden yapılan duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:

“ABD ve NATO, 30 kilometre ötemizde, 26 Mayıs’tan 9 Haziran’a kadar 12 bin askerle tatbikat yapıyor. Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen bu tatbikata dahil edilmiyor. Çünkü hedef Türkiye! 24 Mayıs’ta Edirne’den bayrak göstereceğiz. 19 Mayıs mevzisi bugün buradadır! Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek’in konuşma yapacağı Edirne buluşmamıza tüm halkımız davetlidir.”

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Ankara’da düzenlediği Gençlik Meclisi toplantısında NATO tatbikatına karşı seferberlik ilan etti. 24 Mayıs’ta Edirne’de olacağını açıklayan TGB, şu açıklamayı yaptı:

“68’de ‘NATO’ya Hayır’ bayrağını çeken, 6. Filo’yu denize dökenler gibi şimdi de biz NATO’nun tatbikatına karşı seferberlik başlatıyoruz. Dedeağaç’ta düşman yığınağına geçit vermeyeceğiz. Doğu Akdeniz’e yığınak yapan, bize namlu doğrultan, ülkemize savaş açan NATO’dan çıkmak zorunluluktur. NATO zincirlerini kıracağız, başı dik yaşayacağız!”

TGB’nin çağrısına Eski HDP Milletvekili Ayhan Bilgen, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkanı Tülin Oygür, gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu ve Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu da destek verdi.

Vatan Partisi ve TGB, Edirne buluşması öncesinde Türkiye genelinde saha çalışmaları yürütüyor. Partililer ve gençlik örgütleri, meydanlarda kuracakları stantlarla vatandaşları 24 Mayıs’ta Edirne’de buluşmaya davet edecek ve katılım listeleri oluşturacak.