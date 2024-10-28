"Ne mutlu Türküm diyene" sözü eksik kullanıldı: Cumhuriyet Bayramı reklamında büyük hata!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırlanan ING Bankası reklam filmi, tepkilere neden oldu.

Reklamda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün milli birlik ve beraberliği simgeleyen “Ne mutlu Türküm diyene” sözü eksik kullanıldı. Sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tepkilere neden oldu.

Reklamda, Türkiye Voleybol Milli Takımı'nın Küba asıllı oyuncusu Melisa Vargas, yalnızca sözün "Ne mutlu" kısmını kullandı. Bu durum, mili değerlerin eksik aktarımı olarak değerlendirildi ve kısa sürede tepki dikkat çekti.

Özellikle Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak işlenmiş bir reklamda bu tür bir eksiklik yapılması, birçok kişinin sosyal medyada konuyla ilgili yorum yapmasına ve tartışmaların büyümesine yol açtı.

Henüz banka tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sosyal medyada artan tepkilerin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.