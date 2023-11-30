Necip Hablemitoğlu Davasında Yeni Gelişme

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, suikastına ilişkin görülen davada tanık ifadeleri yeni gelişmeler ile devam ediyor.

Sıhhıye Adliyesinde görülen davada suikast sırasında ve hala ABD Büyükelçiliğinde güvenlik görevlisi olarak çalışan kişiler tanık olarak dinlendi.

ABD Büyükelçiliğinde güvenlik görevlisi N.Ç olay günü şüpheli araç gördüğünü fakat emniyete bildirmediğini söyledi.

Cinayetin Mermisi ABD'den!

Duruşmada ifadesine başvurulan bir diğer isimde FETÖ içerisinde yer aldığını daha sonra örgütten ayrıldığını kaydeden Tamer Topsakal oldu. Topsakal suikastte kullanılan merminin Türk menşeili olmadığını açıkladı.

- Örgütte Hablemitoğlu’ndan nefretle bahsedilirdi. Cinayetle ilgili araştırma için özel bir ekip kuruldu. Başında Yurt Atayün vardı. Biz de cinayet büro olduğumuz için araştırmak istedik ancak soruşturmaya dahil edilmedik. Cinayette kullanılan mermiyi Türkiye'de bulmak mümkün değil. Almanya değil, bu Amerika menşeili bir mermi.

Ayrıca Topsakal, soruşturmada bulunan emniyetçilerin suikastın üstünü kapatmak istediğini söyledi.