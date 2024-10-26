Netflix'in yeni skandalı: Filistin filmlerini kaldırdı, kullanıcılar tepkili

Dijital film platformu Netflix, yeni bir skandala daha imza attı. "Filistin Hikayeleri" başlıklı koleksiyonundaki 32 filmden 30'unu sessizce kaldıran platform, kullanıcıların tepkisiyle gündeme oturdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Netflix'in yeni skandalı: Filistin filmlerini kaldırdı, kullanıcılar tepkili
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Daha önce de tartışmalı adımlarıyla dikkat çeken Netflix, son olarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtarak Türk askerini kötüleyen bir Rum dizisi olan "Famagusta"yı yayınlayacağını duyurmuş ve büyük tepki toplamıştı. Ancak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bu dizinin Türkiye'de yayınlanmayacağını açıklamıştı.

Netflix'in son hamlesi, Filistin'le ilgili içerikleri hedef almış gibi görünüyor. 2021 yılında yayınlanan "Filistin Hikayeleri" koleksiyonundaki 32 filmden 30'u platformdan kaldırıldı. Bu durumu fark eden kullanıcılar, sosyal medyada boykot çağrıları yaparken, filmlerin yeniden yayınlanması için imza kampanyası başlattı.

Netflix'ten 'Lisans' Açıklaması Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Netflix, filmlerin kaldırılma gerekçesini lisans süresinin dolması olarak açıkladı. Netflix, "Bu koleksiyonu 2021 yılında üç yıllık bir lisansla yayınlamaya başladık ve lisans süresi Ekim ayında sona erdi. Her zaman olduğu gibi, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir yelpazede kaliteli film ve TV şovlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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