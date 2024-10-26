İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: 19 ölü, 108 yaralı

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün gerçekleştirilen saldırılarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: 19 ölü, 108 yaralı
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İsrail ordusunun dün Lübnan genelinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 19 kişi yaşamını yitirirken, 108 kişi yaralandı. 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 653’e, yaralananların ise 12 bin 360’a yükseldiği belirtildi.

Yüzbinlerce Kişi Yerinden Edildi

İsrail, Hizbullah ile süren çatışmalar çerçevesinde 23 Eylül’de Lübnan’ın güneyi, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları başlatmıştı. Bu bombardımanlar nedeniyle yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Lübnan'dan başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanırken, Lübnan hükümeti 486 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

Bir Aile Yok Oldu

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail’in Sayda’ya bağlı Tuffahata kasabasına düzenlediği saldırıda Ebu Reyya ailesinin 5 ferdinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail daha önce de Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye köylerini fosfor bombasıyla hedef almış, bu saldırılar sonucunda büyük yangınlar çıkmış ve bazı köylerde elektrik kesintileri yaşanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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