Türkiye-Suriye iş birliği nasıl sağlanacak? Uzmanlar yanıtladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açılım çıkışının ardından Türkiye-Suriye işbirliği gündemden düşmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya dönüşü yaptığı açıklamalar Türkiye – Suriye işbirliğini tekrar gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilere, “Sayın Putin'e, Beşar Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu.” ifadelerini kullandı.

Peki Rusya bu konuda hangi adımları atıyor?

Star Gazetesi yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Rus yetkililerin konuyla ilgili çalıştıklarını söyledi:

"İki ülkenin ilişkilerinin düzelmesi ve koşulsuz uzlaşı için Rusya’nın yapıcı katkılar verdiğini biliyoruz."

Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat ise Türkiye – Suriye barışı için öncelikle iki ülke liderinin görüşmesinin şart olmadığını söyledi. Akfırat’a göre yapılması gereken terörle mücadele konusunda askeri işbirliği:

"Türkiye-Suriye barışı için Beşar Esad ile Erdoğan’ın kameralar önüne çıkarak el sıkışmasına ihtiyaç yok. Esas mesele Türkiye ile Suriye’nin PKK/YPG yapılanmasına karşı ortak askeri kararlılık ortaya koyacağı şartların oluşması."

Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva da Türkiye – Suriye işbirliği yaptığı takdirde sadece terör örgütlerinden gelen tehdidin değil Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’den gelen tehdidin de bertaraf edileceğini söyledi:

"Türkiye’yi ve bu bölgeyi rahatlatacak formül, Türkiye-Suriye iş ve güç birliğidir ve bunun adımı muhakkak Türkiye tarafından üçüncü bir ülkeyi devreye sokmadan da, buna ihtiyaç duymadan da direkt Ankara’nın Şam’la görüşmenin imkânlarını ve olanaklarını yaratmaktır."