Niğde’de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah üretimi ve ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yaptığı aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 1016 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 127 tüfek fişeği, 33 kurusıkı tabanca, 115 kurusıkı fişeği, 80 şarjör, 90 kesici alet, 228 tabanca parçası, tabanca yapımında kullanılan 5 CNC torna, 26 bin 154 yanıcı ve plastik patlayıcı madde, 3 gümrük kaçağı cep telefonu, 13 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 3’ü tutuklandı.