Numan Kurtulmuş, Anayasa turunu tamamladı! Önce Davutoğlu ardından PKK'nın partisini kabul etti

Meclis’te yeni anayasa turu devam ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokratik Bölgeler Partisi temsilcileri ile görüştü.

TBMM'de grubu bulunan partileri geçen aylarda yeni Anayasa turu kapsamında ziyaret eden Meclis Başkanı 3 Temmuz’da da iki parti ile bir araya geldi.

İlk görüşme Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğu ile yapıldı. 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından Meclis Başkanlığı’ndan fotoğraf paylaşımı yapıldı.

Sözlü açıklama ise Davutoğlu’ndan geldi. Davutoğlu, Kurtulmuş'un görüşlerini kendileriyle paylaştığını ve bu süreçte tüm partilerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu aktardığını ifade etti. Ahmet Davutoğlu, "Biz de bütün düşüncelerimizi çok açıkça ifade ettik” dedi.

Numan Kurtulmuş, Davutoğlu görüşmesi sonrası PKK’nın Güneydoğu’da kurduğu Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır’ı kabul etti. Basına kapalı yapan görüşme de yine yaklaşık bir saat sürdü.

Yeni Anayasa’da artık gözler ekim çevrildi. Ekim ayında AK Parti grubu diğer partileri ziyaret edecek. Ziyaret edilen partiler kendi Anayasa taslağını sunacak ve ardından ortaya taslak metin çıkarılmaya çalışılacak.