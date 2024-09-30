Numan Kurtulmuş: "Mezhep çatışmaları İsrail'in işine yarar"

Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen “28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda gündeme dair açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Nasrallah için Türkiye'den başsağlığı mesajı gelmemişti, sizin paylaşımınız resmi mi yoksa kişisel bir inisiyatif mi?" sorusuna Kurtulmuş, "Bu tamamen benim inisiyatifimdi. İsrail, saldırılarında hiçbir inanç ve mezhep farkı gözetmiyor" yanıtını verdi:

"İsrail'in bu tavrı karşısında herkesin şunu görmesi lazım; İsrail, bu Filistinlidir, bu Araptır, bu Acemdir, bu Türktür diye ayırt etmiyor. İsrail bölge halklarının tamamına karşı bir savaş yürütüyor. Keşke bu tavrı bıraksalar fakat İsrail herkese karşı ve devlet adabı içerisinde değil. Kendisi de bir terör örgütüymüş gibi davranıyor. Ülkelerin egemenliğini tanımıyor. Bu kabul edilemez. İsrail, ne yazık ki Batı ülkelerinin yönetimlerinden aldıkları destekle, cesaretle bu saldırganlığını sürdürüyor.

'KAVGAYA TUTUŞURSAK İSRAİL'İN EKMEĞİNE YAĞ SÜRERİZ'

"Böyle bir ortamda her kim İsrail'in saldırıları karşısında Sünnilik, Şiilik, Acemlik, Araplık, Müslümanlık, Hıristiyanlık kavgasına tutuşursa İsrail'in ekmeğine yağ sürer. Dolayısıyla bütün bölge halklarının bu saldırganlığı nasıl durduracakları konusunda kendi siyasi kimliklerini kendi etnik aidiyetlerini bir tarafa bırakarak nasıl ortak harekete geçilir diye düşünmek lazım."