Numan Kurtulmuş yeni anayasa için düğmeye bastı
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin iftar programlarında açıklamalar yaptı. Yeni anayasa için STK'lerden katkı beklediklerini belirten Kurtulmuş, bu işin hayal olmadığını partilerin çalışarak sivil ve demokrat anayasa oluşturacağını söyledi.
Yeni anayasa çalışmaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş düğmeye bastı. "Türk vatandaşı" kavramının çıkarıldığı ve 64 maddedesinde uzlaşılan metine vrugu yapan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları için yoğun çaba sarf ediyor.
İstanbul’da STK temsilcileriyle iftarda buluşan Kurtulmuş, partilerin çalışıp yeni anayasa üzerinde uzlaşacaklarını söyledi.
Ramazan ayını yeni anayasa turuna çeviren Meclis Başkanı, çeşitli kuruluşlardan da destek istedi, "Sivil anayasaya katkıyapmanızı istiyorum." dedi.
Türk kavramını Anayasa dışına iten bu adımlara ilk tepki Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten gelmişti. Doğu Perinçek, Kurtulmuş'u istifaya çağırmıştı.
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