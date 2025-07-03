O beldenin ismi değişti: Artık “Bahçeli”

Arzularkabaköy’ün ismi “Bahçeli” olarak değiştirildi

Gümüşhane’nin Merkez ilçesine bağlı Arzularkabaköy Beldesi’nin ismi değiştirildi. Resmî Gazete’nin 3 Temmuz 2025 tarihli ve 32945 sayılı sayısında yayımlanan kararına göre, beldenin yeni adı “Bahçeli” oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararda, değişiklik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca uygun görülerek onaylandı.