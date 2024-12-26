O görüntüler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa mı ait? İddialarla ilgili açıklama geldi

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu" iddia edildi. Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
O görüntüler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa mı ait? İddialarla ilgili açıklama geldi
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Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve "Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu" iddia edilen görüntüler bir anda gündem olmuştu.

Konuyla ilgili iddialar tartışılırken o görüntülere ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların doğru olmadığı aktarıldı. Açıklamada, iddiaya konu görüntülerin Pakistanlı bir içerik üreticisi tarafından sosyal medya platformlarında, "Suudi düğün yemeği büfesi" başlığıyla paylaşıldığı ve Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Görüntülerden alınan bir bölümün, ses eklenerek manipülasyon amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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