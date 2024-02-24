O ilçede Gelecek Parti yöneticilerinin tamamı AKP'ye geçti!
31 Mart Yerel Seçimlerine 35 gün kala siyasi partiler arasındaki sular durulmuyor. Bu sefer de o ilçede Gelecek Partisi'nin yönetim kurulunun tamamı AKP'ye geçti.
Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanlığı’nda toplu istifalar yaşandı. Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Mertcan Kaplan ve yönetimin tamamı, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçme kararı aldı.
AK Parti’yi tercih eden 50 kişi için Bağcılar AK Parti İlçe Başkanlığı binasında rozet takma töreni düzenlendi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti İlçe teşkilatı mensupları da katıldı.