Öğrencilerin Yemek İsyanı! KYK Yurtlarında Yetersiz ve Sağlıksız Beslenme Dayatılıyor

Onlar, Türkiye’nin geleceği. Ancak birçok sorunla başa çıkmaya çalışıyorlar. Üniversite öğrencileri, tüm bu sorunların arasında derslerine yoğunlaşmakta güçlük çekiyor. Derinleşen ekonomik krizle birlikte, en temel hakları olmasına rağmen ne barınabiliyor ne de beslenebiliyor.

Devlet yurtlarının kapasitesi yetersiz, özel yurtların fiyatları pahalı, ev kiralamak ise üniversiteli için artık hayal. Başını sokacak bir yer buldu diyelim, bu kez de karın doyurma mücadelesi başlıyor. Sağlıksız, yetersiz beslenme eğitim ve yaşam kalitesini düşürüyor. Birçok yurtta zehirlenme olayları görülmüştü. Antalya’da da öğrenciler endişeli. Yemeklerde porsiyon azaldı, fiyatlar arttı. Üniversiteliler, ilk öğün yemek ücretine yapılan yüzde 133 ve ikinci öğüne yapılan yüzde 515 oranındaki zamlara tepkili…

Yemek sorununa acil çözüm isteyen üniversiteliler, “halden anlayın” diyor.