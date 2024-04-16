Öğretmenlere atama mı gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna şu cevabı verdi: