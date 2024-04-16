Öğretmenlere atama mı gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.  Erdoğan, yakında öğretmen ataması yapacaklarını açıkladı.

Öğretmenlere atama mı gelecek?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. 

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna şu cevabı verdi: 

- Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor.
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