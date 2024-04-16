Öğretmenlere atama mı gelecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan, yakında öğretmen ataması yapacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna şu cevabı verdi:
- Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor.