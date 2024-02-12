Oktar'ı sahte raporla kurtaran Fincancı'ya CHP vekili sahip çıktı

Adnan Oktar suç örgütünü sahte işkence raporlarıyla kurtaran Şebnem Korur Fincancı'ya CHP Milletvekili'nin içinde olduğu bir grup sahip çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, TSK'ya kimyasal silah iftiraları atan Fincancı'yı "namuslu, dürüst, meslek etiğine önem veren" biri olarak niteledi.

Oktar'ı sahte raporla kurtaran Fincancı'ya CHP vekili sahip çıktı

Sahte raporlarla suç örgütlerini kurtaran Eski Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıkma yarışına girildi.

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Fincancı hakkındaki iddialar için "karalama, muhaliflere karşı algı oluşturmak" dedi.

Şebnem Korur Fincancı gibi namuslu, dürüst, meslek etiğine önem veren kişileri karalama, muhaliflere karşı algı oluşturmaktan başka bir şey değil bu yaptıkları.

Ayrıca Cumartesi anneleri de yaptıkları paylaşımda Fincancı'yı "Dünya genelinde işkence tespiti konusunda otorite olarak kabul edilen" olarak ifade etti.

Firari, FETÖ/PYD terör örgütünden gri listede aranan Can Dündar da Fincancı'ya sahip çıkarak Fincancı'nın sözlerini tekrarladı:

-Belgeseli izledim. Bir suç örgütünü deşifre ederken işkenceye karşı verilen mücadeleyi ve mücadele verenleri hedef almak, çocukları koruyalım derken işkenceyi aklamak sonucunu doğurabilir. İşkence, kime karşı ve ne amaçla yapılırsa yapılsın suçtur.
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# Şebnem Korur Fincancı # chp # adnan oktar
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