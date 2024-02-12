Oktar'ı sahte raporla kurtaran Fincancı'ya CHP vekili sahip çıktı

Sahte raporlarla suç örgütlerini kurtaran Eski Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıkma yarışına girildi.

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Fincancı hakkındaki iddialar için "karalama, muhaliflere karşı algı oluşturmak" dedi.

Şebnem Korur Fincancı gibi namuslu, dürüst, meslek etiğine önem veren kişileri karalama, muhaliflere karşı algı oluşturmaktan başka bir şey değil bu yaptıkları.

Ayrıca Cumartesi anneleri de yaptıkları paylaşımda Fincancı'yı "Dünya genelinde işkence tespiti konusunda otorite olarak kabul edilen" olarak ifade etti.

Firari, FETÖ/PYD terör örgütünden gri listede aranan Can Dündar da Fincancı'ya sahip çıkarak Fincancı'nın sözlerini tekrarladı: