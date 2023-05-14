Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Anadolu Ajansı tepkisi: "Bu telaş nedir?"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yaptıkları ortak açıklamada Anadolu Ajansı'nı hedef almıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepki gösterdi. Çelik, "Siyasi partilerin verileri beğenip beğenmemesi önemli değil. Fakat bu telaş nedir?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı: