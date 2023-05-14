Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Anadolu Ajansı tepkisi: "Bu telaş nedir?"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Anadolu Ajansı'nı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Verileri siyasi partilerin beğenip beğenmemesi önemli değil" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yaptıkları ortak açıklamada Anadolu Ajansı'nı hedef almıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepki gösterdi. Çelik, "Siyasi partilerin verileri beğenip beğenmemesi önemli değil. Fakat bu telaş nedir?" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:
- Devletin resmi kurumu olarak Anadolu Ajansı'da seçim bilgilendirme işlemini yapıyor. Fakat daha sonuçlar kesinleşmeden birden bire karşımızdaki ittifakın sözcüsü, belediye başkanları telaş içinde televizyonlara çıktılar. Klasik bir şekilde Anadolu Ajansı'nın verileri çarpıttığını söylemeye başladılar. Anadolu Ajansı bu verileri gerçek kişilerden alıyor. Siyasi partilerin verileri beğenip beğenmemesi önemli değil. Fakat bu telaş nedir?