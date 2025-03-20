Ömer Çelik'ten İBB soruşturmalarıyla ilgili açıklama

Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’yi, CHP’ye yönelik bir darbe girişiminde bulunmakla suçladığını belirterek, "Sayın Özgür Özel, bizi siyaseti hukuk aracılığıyla dizayn etmekle itham ediyor. Biz siyasetin nerede durması gerektiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

Çelik, "Siyasetçilerin yapması gereken yargı süreçlerini izlemektir" diyerek, "Biz, mahkemeden gelecek yargı kararına saygı göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiir okumasını, siyasi yasakların uygulanmasını ve yargısal süreci eşdeğer tutmasının siyasi bilgisizlik olduğunu vurguladı.

Çelik'in açıklamaları şöyle devam etti:

"Siyasetçilerin yapması gereken yargı süreçlerini izlemek. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili herhangi bir değerlendirme yapması meşru olamaz. Ancak Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanımız ve partimiz tarafından CHP'ye karşı bir darbe girişimi gerçekleştirildiğini öne sürüyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir? Muhalefet hangi ilkeler temelinde muhalefetini şekillendirir? CHP'nin burada öğrenmesi gereken çok şey olduğunu görüyoruz. Bizim adımız, demokrasinin yanına yazılırken, darbenin ise zıddına yazılır."

Çelik, Cumhurbaşkanının siyasi mücadelesinin, CHP'nin engellemelerine ve vesayet girişimlerine rağmen gerçekleştiğine dikkat çekerek, "15 Temmuz darbe girişimini, yargı süreciyle eş tutmak, siyasi laubalilikle ilgili olarak tarihimize geçmiştir" dedi.

Özgür Özel'in AK Parti’yi siyaseti hukukla şekillendirmekle suçlamasının yanlış olduğunu belirten Çelik, AK Parti'nin her zaman açık ve yasal yollarla siyasi haritasını çizdiğini vurguladı. Çelik, "Biz siyaseti illegal yollarla dizayn etmedik, açık yollarla ve halkın iradesiyle hareket ettik" dedi.

Çelik, Özgür Özel'in bu iddialarına karşı CHP'nin demokratik süreçlerle ortaya çıkan iradelerine komitacılık yapmadığı herhangi bir dönemi gösteremeyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza yönelik söyledikleriniz alnınıza yazılacak bir utançtır" şeklinde konuştu.

Son olarak, Çelik, CHP'nin iç süreçlerini Türkiye'nin resmi seçim süreçleriyle karıştırarak, Türkiye'nin seçim sandığını kendi partilerinin kararlarını alacağı bir alan olarak görmesinin paralel devlet anlayışına işaret ettiğini söyledi.