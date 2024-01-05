Ömer Çelik'ten Torpili Meşrulaştıran Savunma!

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın cep telefonuna gelen torpil mesajı siyaset arenasını hareketlendirdi. Suç duyuruları yapıldı, yetkililerden de peş peşe açıklamalar geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden hususları biz de gördük. Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir." dedi.

Ömer Çelik Torpili Meşrulaştırdı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir televizyon programında torpil iddialara ilişkin konuştu. Bakan Yardımcısına sahip çıkan Çelik, torpili meşrulaşan ifadeler kullanması dikkat çekti.

Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamasında, "Biz bir toplantıya gittiğimizde emin olun 100'e yakın not veriliyor. Bazısı gündelik işler, hastane, iş hayatıyla ilgili. Orada bakan yardımcısı arkadaşımıza haksızlık ediliyor. Hepimizin elinde yüzlerce not vardır. Vatandaşımız bunu iletiyor. Bu da demokrasinin bize özgü iletişim kanallarından bir tanesi." dedi.