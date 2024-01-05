Ömer Çelik'ten Torpili Meşrulaştıran Savunma!

Siyasette torpil tartışması sürüyor. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın cep telefonuna gelen torpil talepleri üzerine bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik, "Bu da demokrasinin bize özgü iletişim kanallarından bir tanesi" sözleriyle torpili meşrulaştırdı.

Ömer Çelik'ten Torpili Meşrulaştıran Savunma!
Son Güncelleme:

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın cep telefonuna gelen torpil mesajı siyaset arenasını hareketlendirdi. Suç duyuruları yapıldı, yetkililerden de peş peşe açıklamalar geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden hususları biz de gördük. Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir." dedi.

Ömer Çelik Torpili Meşrulaştırdı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir televizyon programında torpil iddialara ilişkin konuştu. Bakan Yardımcısına sahip çıkan Çelik, torpili meşrulaşan ifadeler kullanması dikkat çekti.

Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamasında, "Biz bir toplantıya gittiğimizde emin olun 100'e yakın not veriliyor. Bazısı gündelik işler, hastane, iş hayatıyla ilgili. Orada bakan yardımcısı arkadaşımıza haksızlık ediliyor. Hepimizin elinde yüzlerce not vardır. Vatandaşımız bunu iletiyor. Bu da demokrasinin bize özgü iletişim kanallarından bir tanesi." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Torpil İddialarıyla İlgili AçıklamaAdalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Torpil İddialarıyla İlgili AçıklamaGündem
# Ömer Çelik # Yılmaz Tunç # torpil # son dakika
Çok Okunanlar
11 İlde Sarı Kodlu Alarm Verildi!
11 İlde Sarı Kodlu Alarm Verildi!
İstanbul'da Kar İçin Tarih Verildi!
İstanbul'da Kar İçin Tarih Verildi!
Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu!
Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu!
Altın Sakinliğini Koruyor!
Altın Sakinliğini Koruyor!
O İki Şehirde Deprem Meydana Geldi!
O İki Şehirde Deprem Meydana Geldi!
Öne Çıkanlar İran'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi! İran Cumhurbaşkanı Reisi meydan okudu İran'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi! İran Cumhurbaşkanı Reisi meydan okudu Canan Karatay Bir Aşıya Daha Karşı Çıktı! Canan Karatay Bir Aşıya Daha Karşı Çıktı!