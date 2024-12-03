Öncü Gençlik meydanlarda: ‘Türkiye, ABD-İsrail cephesinde olamaz!'

Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri, Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından yurt genelinde meydanlara çıkarak “Türkiye, ABD-İsrail Cephesinde Olamaz!” sloganıyla halkı bilgilendirdi. Gençler, Türkiye’nin Suriye ile işbirliği yapması gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan büyük destek gördü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Öncü Gençlik meydanlarda: ‘Türkiye, ABD-İsrail cephesinde olamaz!'
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Aydınlık gazetesinin, Suriye’de İsrail ve ABD güdümündeki HTŞ’nin saldırılarını ve “İkinci İsrail” planlarını manşetine taşıyan sayısı, Vatan Partisi üyeleri tarafından kent meydanlarında, mahallelerde ve üniversitelerde halka ulaştırıldı.

Öncü Gençlik meydanlarda: ‘Türkiye, ABD-İsrail cephesinde olamaz!' - Resim : 1

Ankara’nın Kızılay İzmir Caddesi ve İstanbul’un Üsküdar Meydanı gibi yoğun bölgelerde yapılan etkinliklerde vatandaşlar, gazetenin manşetlerine büyük ilgi gösterdi.

Eskişehir’de Doktorlar Caddesi’nde toplu satış yapan Vatan Partisi üyeleri, Türkiye’nin ABD-İsrail cephesinde yer almaması gerektiğini ifade ederek esnafla yüz yüze görüştü.

İzmir Karşıyaka, Konya Gedavet ve Muğla Sınırsızlık Meydanı’nda da vatandaşlarla buluşan gençler, Türkiye ve bölgenin geleceği için çözüm önerilerini paylaştı. Halkla yapılan bu temaslarda, Suriye ile işbirliğinin Türkiye’nin çıkarlarına en uygun yol olduğu anlatıldı.

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