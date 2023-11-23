Öncü Gençlik ve TGB YÖK'ü Göreve Çağıracak! "FETÖ Üniversitelerden Temizlensin"

Vatan Partisi Öncü Gençlik ve TGB, Şırnak Üniversitesi Abdurrahim Alkış'a karşı YÖK'ün sessiz kalmasına karşı basın açıklaması düzenleyecek. Açıklama bugün 16.00'da YÖK önünde yapılacak.

Öncü Gençlik ve TGB YÖK'ü Göreve Çağıracak! "FETÖ Üniversitelerden Temizlensin"
Editör: Uğur Çam

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın kaçak FETÖ'cüye yazdığı raporları kamuoyuyla paylaşmıştı. Günlerce süren açıklamaların ardından YÖK sessizliğe bürünmüştü. YÖK'ün sessiz kalmasına karşın Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği, Yükseköğretim Kurumu'nun önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. 

Türkiye Gençlik Birliği ve Vatan Partisi Öncü Gençlik tarafından yapılan açıklamada "Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına müdahale etmeyen Yükseköğretim Kurulu’nun FETÖ'yü koruyan tavrına ilişkin basın açıklaması yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklama bugün saat 16.00'da Yükseköğretim Kurumu önünde gerçekleştirilecek. 

Öncü Gençlik ve TGB YÖK'ü Göreve Çağıracak! "FETÖ Üniversitelerden Temizlensin" - Resim : 1

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