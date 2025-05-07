"Order 66" soruşturmasında flaş gelişme: Yönetmen İlker Canikligil tahliye edildi

“Suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Canikligil, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşma 6 Ekim'e ertelendi.

Canikligil hakkında, YouTube üzerinden yaptığı yayında toplumun bir kesimini “alt sınıf” olarak nitelemesi ve bu kesime yönelik "order 66" (Star Wars evreninde toplu infaz emri) ifadesini kullanması ile sosyal medya platformu X'teki,

“Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve aşama aşama etkisizleştirilmelidir. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.”

şeklindeki paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen davanın ilk duruşmasında savunma yapan Canikligil, söz konusu ifadelerinin çarpıtıldığını savundu.

“Kimseyi yok etmekten bahsetmedim. Kastettiğim, siyasal İslam düşüncesinin ortadan kaldırılması gerektiğidir. Din ile siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğini savundum. Yaklaşık 10 yıldır YouTube’da yayın yapıyorum ve hiçbir yayınımda şiddet çağrısı yer almamıştır. Bahse konu sözleri olaydan bir gün önce bir taksi yolculuğunda yaşadığım durumu anlatırken, ironi ve mizah amacıyla kullandım. Bu ifadelerin başka bir anlamı yoktur; kesinlikle bir katliam çağrısı söz konusu değildir. Aksine, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, bu ifadeleri çarpıtan haberlerdir.” dedi.

Mahkeme, Canikligil’in yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şartıyla adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar verdi. Dava dosyası esas hakkında mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi. Duruşma 6 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.