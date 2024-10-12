Organize suç örgütlerine büyük darbe! Kuyu-32 ve Kuyu-33 operasyonları düzenlendi

Organize suç örgütlerine yönelik 7 şehirde Kuyu-32 ve Kuyu-33 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 95 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Organize suç örgütlerine büyük darbe! Kuyu-32 ve Kuyu-33 operasyonları düzenlendi
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 7 şehirde 8 ayrı suç örgütüne yönelik "Kuyu-32" ve "Kuyu-33" operasyonları düzenlendi.

95 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya, İzmir'de Erkan Bulu, Kahramanmaraş'ta Vahdettin Yardım, Konya'da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya'da Selçuk Delikara ve İhsan Astam, Gaziantep'te Cuma Ali Dursun (cezaevinde), Bursa'da yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.G. ve Siirt'te Rıdvan Dündar'ın (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik "planlı ve projeli operasyon" düzenlendiğini belirtti.

"Operasyonlar sonucu 95 organize suç örgütü üyesi şüpheli yakalandı." ifadesini kullanan Ali Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökerteceğiz." açıklamasında bulundu.

Operasyonlarda 24 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 9 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polisi tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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