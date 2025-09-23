Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras hakim karşısında

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras ile avukatları katıldı. Dosyaya yeni atanan hakim, dosyada eksiklikler olduğunu belirterek bunların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomim'e göre, sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Yapılan açıklamalarda, söz konusu konuşmaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sanık avukatları, duruşmanın teknik araçlarla kayıt altına alınmasını talep ederken, bu celsenin karar duruşması olmasını beklediklerini belirtti. Ancak mahkeme, davayı 20 Ocak 2026 saat 09:30’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, 13 Şubat 2025’te düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle suçlanmıştı.

Orhan Turan, hukukun üstünlüğünün eksikliğinin ekonomik ve toplumsal sorunları derinleştirdiğini, enflasyonla mücadelede hız alınması gerektiğini söylemiş, iş dünyası ve toplumun zorlandığını dile getirmişti.

Mehmet Ömer Arif Aras ise eğitim, liyakat ve hukuka güvenin önemini vurgulamış, 6 Şubat depremleri ve Kartalkaya yangınını örnek göstererek sistemdeki aksaklıkların ölümlere yol açtığını belirtmişti. Bu açıklamalar, savcılık tarafından “zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla değerlendirilmişti.

SAVCILIK HAPİS CEZASI İSTEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, her iki sanık için 1 yıl 10 ay 15 günden 5 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

20 Mayıs 2025’teki ilk duruşmada savcılık, sanıkların 5’er yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. O duruşmada sanıkların yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmıştı.

Mehmet Ömer Arif Aras, duruşmada “38 yıldır aynı kurumda çalışmama rağmen, adresim sabit olmasına rağmen polis eşliğinde zorla getirildim” diyerek suçlamaların delilsiz olduğunu savundu.

Orhan Turan ise, yaptığı konuşmaların hukukun üstünlüğü ve ekonomik sorunlara ilişkin olduğunu belirterek, “Gerçeğe aykırı bir bilgi vermedim. Bu ifadeler, sivil toplum örgütlerinin doğal açıklamalarıdır” dedi.