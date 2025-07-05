Orman yangını soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ormanda odun kesimi sırasında motorlu testerenin egzozundan çıkan kıvılcımla yangın çıkmasına neden olan 9 kişiden biri tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Orman yangını soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Alacaat Mahallesi’nde 3 gün önce çıkan orman yangını, 23 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Alevlere 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahale edildi.

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 Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, yangının Onur Akın’ın ormanda motorlu testereyle yaptığı kesim sırasında egzozdan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirlendi.

Orman yangını soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. - Resim : 2

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.G. (16) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Onur Akın nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Orman yangını soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. - Resim : 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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