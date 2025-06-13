Orta Doğu hava sahasında alarm: AJet, üç ülkeye uçuşlarını durdurdu

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bölgede artan güvenlik riski hava trafiğini de etkiledi. AJet, İran, Irak ve Ürdün’e düzenlediği tüm uçuşları 16 Haziran Pazartesi saat 06.00’ya kadar iptal ettiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Orta Doğu hava sahasında alarm: AJet, üç ülkeye uçuşlarını durdurdu
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Orta Doğu'da yükselen gerilim hava trafiğini durma noktasına getirdi. İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırının ardından, İran hava sahasını kapatırken bölgedeki hava güvenliği endişesi artış gösterdi. Bu gelişmeler üzerine havayolu şirketi AJet, İran, Irak ve Ürdün’e yapılacak tüm seferlerini geçici olarak iptal ettiğini açıkladı.

AJet tarafından yapılan açıklamada, İran, Irak ve Ürdün seferlerinin 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

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