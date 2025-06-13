Orta Doğu hava sahasında alarm: AJet, üç ülkeye uçuşlarını durdurdu

Orta Doğu'da yükselen gerilim hava trafiğini durma noktasına getirdi. İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırının ardından, İran hava sahasını kapatırken bölgedeki hava güvenliği endişesi artış gösterdi. Bu gelişmeler üzerine havayolu şirketi AJet, İran, Irak ve Ürdün’e yapılacak tüm seferlerini geçici olarak iptal ettiğini açıkladı.

AJet tarafından yapılan açıklamada, İran, Irak ve Ürdün seferlerinin 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.