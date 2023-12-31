Osman Köse'nin Faili Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyine hava harekâtı düzenledi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Türk diplomat Osman Köse’nin 17 Temmuz 2019’da Erbil'de şehit edildiği saldırının faillerinden terörist Cemil Akar'ında olduğu tespit edildi.

Güvenlik güçleri Mardin’in Nusaybin kırsalında da "Kahramanlar-39" operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 1'i yeşil, 1'i gri kategoride 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Öte yandan terör örgütlerine yönelik bir diğer operasyon haberi ise Malatya’dan geldi. Malatya merkezli operasyonda 14 şüpheli yakalandı.