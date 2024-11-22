Osman Pamukoğlu Teğmenler hakkında konuştu

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden teğmenler hakkında başlatılan disiplin soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Osman Pamukoğlu Teğmenler hakkında konuştu
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Pamukoğlu, "Ortada suç yok, yönetmelikler de açık. İkazlara rağmen davranışlarına devam ederlerse, son çare olarak ihraç söz konusu olabilir." dedi.

Pamukoğlu, Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Arena programına konuk olarak, Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin olayına ilişkin yürütülen disiplin soruşturmasını değerlendirdi:

“Ortada bir suç yok. 2023’e kadar okunan bir yemin neden kaldırılıyor? Madem bu kadar sakıncalıydı bu kadar yıl neden okundu? Disiplinsizliğin altı maddesi var. Yönetmelik de belli. Bir uyarı vereceksiniz, sonra yine uyarı. Üçüncüsü maaşından keseceksiniz. Dördüncüsü görev yaptığı mahalden terk etmeme cezası vereceksin. Beşincisi oda hapsi vereceksin. Altıncısı ikaz edeceksin. Kanun ne diyor, ikazlara rağmen yapmaya devam ettikleri zaman ihraç.”

Pamukoğlu, “Disiplinle ilgili suçlara bakınca şunlar var: Sürekli borca girmek, kumar oynamak. Hangisini ele alırsanız alın suçun önce uyarıyla başlaması lazım. Bunu da yazılı yapacaksınız. Teğmenler normalde yönetim kademelerine de müracaat etmiş. E siz ne demişsiniz? ‘Uygun değil, olmayabilir, yapmayın.’ Bu böyle olmaz. Yazılı yapacaksınız” dedi.

'MÜMKÜN DEĞİL'

Pamukoğlu, “İdeolojik meselede parti üyeliği olması lazım. İdeolojik terör örgütlerine ve eylemlerine katılmalılar. O da yok” diye ekledi. Uğur Dündar, Pamukoğlu’na, “Disiplinsiz bir öğrenci okul birincisi olabilir mi?” diye de sordu. Pamukoğlu, “Mümkün değil” dedi.

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