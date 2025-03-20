Osman Sınav hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi unutulmaz dizi ve filmlerin yaratıcısı, usta yönetmen Osman Sınav 69 yaşında vefat etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Osman Sınav hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav'dan kötü haber geldi. Birkaç kez amansız hastalığı atlatan Osman Sınav 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta yönetmeni geçen aylarda Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı ve iyi dost olduğu Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti.

OSMAN SINAV KİMDİR?

1956 yılında Burdur’da doğan Osman Sınav, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okudu.

Türk televizyonunun en kült dizilerinden biri olarak kabul edilen “Deli Yürek”, “Ekmek Teknesi”, “Kurtlar Vadisi” ve “Sen Anlat Karadeniz”gibi dizilere imza attı.

Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu!Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu!Yurt
Osman Sınav
Günün Manşetleri
Bir an önce kongre toplayıp silah bırakın!
Ömer Çelik'ten İBB soruşturmalarıyla ilgili açıklama
İBB soruşturmasında yeni görüntüler!
Milli Savunma Bakanlığı 523 teröristi etkisiz hale getirdi
4 şirkete el konuldu, 45 şüpheli yakalandı!
"Pazar günü sandığa gidip tepkimizi göstereceğiz"
Gazze'deki saldırılar devam ediyor
Meteoroloji’den son dakika uyarısı
Provokatif paylaşımlara soruşturma!
Kritik görüşmenin detayları...
Çok Okunanlar
Altına dikkat, rekora doymuyor: 20 Mart güncel altın fiyatları Altına dikkat, rekora doymuyor: 20 Mart güncel altın fiyatları
Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu! Hafta sonuna plan yapmayın! Kar yağacak şehirler belli oldu!
Hangi banka daha fazla kazandırıyor? Hangi banka daha fazla kazandırıyor?
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
İstanbul'da kiralar uçuşa geçti! İstanbul'da kiralar uçuşa geçti!