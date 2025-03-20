Osman Sınav hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav'dan kötü haber geldi. Birkaç kez amansız hastalığı atlatan Osman Sınav 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta yönetmeni geçen aylarda Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı ve iyi dost olduğu Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti.

OSMAN SINAV KİMDİR?

1956 yılında Burdur’da doğan Osman Sınav, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okudu.

Türk televizyonunun en kült dizilerinden biri olarak kabul edilen “Deli Yürek”, “Ekmek Teknesi”, “Kurtlar Vadisi” ve “Sen Anlat Karadeniz”gibi dizilere imza attı.