Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu: İstanbul - İzmir Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu

Bayram tatilinin başlamasıyla beraber İstanbul-İzmir otoyolunda trafik yoğunluğu göze çarptı. Araçların Osmangazi Köprüsü'nde oluşturduğu kuyruk kameralara yansıdı.

Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu: İstanbul - İzmir Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu
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Osmangazi Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı. 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yola koyuldu. İstanbul-İzmir Otoyolunda uzun kuyruklar oluştu.

Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu: İstanbul - İzmir Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu - Resim : 1

Cuma mesaisini tamamlayıp İstanbul ve çevre illerden araçlarıyla yola çıkanların oluşturduğu hareketlilik devam ediyor.

Otoyolun Yalova kesimindeki Altınova Hersek Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk gözlemlendi.

Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu: İstanbul - İzmir Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu - Resim : 2

Öte yandan köprü, otoyol ve karayollarında güvenlik önlemlerini artıran emniyet ve jandarma trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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