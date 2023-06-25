Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu: İstanbul - İzmir Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu
Bayram tatilinin başlamasıyla beraber İstanbul-İzmir otoyolunda trafik yoğunluğu göze çarptı. Araçların Osmangazi Köprüsü'nde oluşturduğu kuyruk kameralara yansıdı.
Osmangazi Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı. 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yola koyuldu. İstanbul-İzmir Otoyolunda uzun kuyruklar oluştu.
Cuma mesaisini tamamlayıp İstanbul ve çevre illerden araçlarıyla yola çıkanların oluşturduğu hareketlilik devam ediyor.
Otoyolun Yalova kesimindeki Altınova Hersek Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk gözlemlendi.
Öte yandan köprü, otoyol ve karayollarında güvenlik önlemlerini artıran emniyet ve jandarma trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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