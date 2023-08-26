Osmaniye’de arpa yüklü tırda 40 kilo skunk ele geçirildi

Osmaniye'de arpa yüklü tırın içinde 40 kilo skunk denilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye’de arpa yüklü tırda 40 kilo skunk ele geçirildi
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Osmaniye’de arpa tırın kupasında bulunan gizli bölmede 40 kilo skunk maddesi ele geçirildi, sürücü M.N.K. gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla müdahale çerçevesinde çalışma başlatıldı.

Osmaniye’de arpa yüklü tırda 40 kilo skunk ele geçirildi - Resim : 1
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.N.K.’nın kullandığı tırı bir dinlenme tesisi içerisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile birlikte tırın kupasında bulunan gizli bölmede streç filme sarılı 40 kilo uyuşturucu ‘skunk’ ele geçirildi. Şoför M.N.K. gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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