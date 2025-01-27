Otel yangınıyla ilgili sıcak gelişme! Sağlık Bakanlığından açıklama geldi

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana geldn ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı, yangında yaralananlardan 46'sının taburcu edildiğini, 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Otel yangınıyla ilgili sıcak gelişme! Sağlık Bakanlığından açıklama geldi
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Geçtiğimiz günlerde Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde büyük bir yangın çıkmış ve yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangında yaralanan ve hastanelerde tedavi altına alınanlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, otel yangınında yaralananlardan 46'sının taburcu edildiğini, 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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