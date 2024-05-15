Otobüs esnafı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti

İstanbul'da çalışan özel halk otobüsü esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti. Hakedişlerinin ödenmediğini belirten esnaf, "16 milyon İstanbullu'yu mağdur etmemek, kontak kapatmamak için hakkımızı istiyoruz" dedi.

Otobüs esnafı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İstanbul'da çalışan özel halk otobüsü esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde başkan Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti.

Saraçhane'de bir araya gelen otobüs esnafı, 4.5 milyarlık hakedişlerinin İBB tarafından 3 aydır ödenmediğini söyledi. Pankart ve dövizler taşıyan araç sahipleri araçlara konulan kameralarla sürekli cezalar kesildiğini ve baskı altına alındıklarını öne sürdü.

Yapılan protestoda hakedişlerinin her ay eksiksiz ödenmesini, biriken alacaklarının da önümüzdeki aylarda düzenli olarak verilerek sıfırlanması talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenene esnaf, "Kontak kapatmak istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından İBB binası giden temsilciler, yetkililerle görüştü. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, bu ay ekstra 400 milyon liralık bir ödeme yapılacağı sözü alındığı belirtildi.

Öte yandan, 14 Haziran'da tekrar İBB yetkilileriyle toplantı yapılacağı aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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