Otomobil atık su kanalına düştü: 1 ölü 7 yaralı
Şırnak’ın İdil ilçesinde atık su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yayınlanma:
İdil’e bağlı Çığır mevkiinde Suriyeli ailenin içerisinde bulunduğu Mahmut İsmail yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, atık su kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Mahmut İsmail olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 4’ü çocuk 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı