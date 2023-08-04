Öyle bir iddia ortaya atıldı ki! TRT'de yayınlanan Gönül Dağı ve Yeşil Deniz dizilerinin senaristi FETÖ'cü mü?

TRT'de yayımlandığı dönemde çok izlenen diziler Gönül Dağı, Modern Doğu Masalları ve Yeşil Deniz ile ilgili şok bir iddia gündeme getirildi. TRT'de yayımlanan üç dizinin senaristliğini yapan Ali Kara'nın FETÖ'cü olduğu iddia edildi. İddia gündeme bomba gibi düştü.

ALİ KAYA SAMANYOLU TV'DE YAYIMLANAN DİZİNİN DE SENARİSTLİĞİNİ Mİ YAPTI?

Senarist Ali Kara'nın, yıllar önce FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye'nin de senaristliğini yaptığı iddia edildi. Ali Kara'nın daha önce bu dizi ile ilgili soruşturma geçirdiği öğrenildi. Soruşturmaya konu olan, Tek Türkiye dizisinde yayınlanan "Karanlık Kurul" sahneleri... Bu sahnelerin FETÖ talimatıyla yazıldığı belirtilmişti. Ali Kara'nın ise bu sahneleri senaryolaştıran isim olduğu öne sürüldü.

Ali Kara, soruşturmada dizinin senaryo yazımındaki sorumluluğunu inkar ettiği belirtildi.

ALİ KAYA 15 TEMMUZ'DAN SONRA TRT'DEN UZAKLAŞTIRILDI

Ali Kara, tutuklanmasının ardından serbest kaldığında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Kemal Gülen ile ekrana çıkmıştı. Samanyolu TV'de terörist başının yeğeni ile canlı yayına çıktığı tarihlerde, TRT'de Yeşil Deniz adlı dizinin senaristliğini yapıyordu.

Ali Kara, 15 Temmuz Amerikancı darbe girişimi sonrası, TRT içinde başlatılan operasyonlarda TRT'den uzaklaştırılan isimler arasında. FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz'dan sonra, Samanyolu'ndan TRT'ye geçen isimler uzaklaştırılmıştı. Ali Kara bu süreçte TRT'den uzaklaştırılmış, 2019 yılında yeni projelerle TRT'ye geri dönmüştü.