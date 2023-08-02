AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk'ten şok eden FETÖ açıklaması!

Aydınlık Gazetesi'nin akademideki FETÖ örgütlenmesine yönelik yaptığı haberler ses getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, üniversitelerde FETÖ temizliğinin yapılmadığını ifade eden AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, "Şırnak Üniversitesi’nde akıllara ziyan, mazeretlerin arkasına saklanıldığı gün gibi ortadadır." dedi. YÖK’e "Üniversiteler temizlensin" çağrısı yapmıştı. Üniversite rektörlerine yönelik çıkan kararname sonrası yeni açıklamalar yapan Külünk, Çorum Hitit Üniversitesi rektörünü işaret ederek olay bir açıklama gerçekleştirdi.

METİN KÜLÜNK AÇIKLAMASINDA NELER SÖYLEDİ?

Ak Parti MKYK üyesi olan ve büyük bir nüfuz sahibi olduğu bilinen Metin Külünk yeni rektör atamalarına yönelik YÖK Başkanı Erol Özvar ve ikinci dönem Hitit Üniversitesi Rektörlüğü görevini yapan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk hakkında olay açıklamalarda bulundu. Bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirten Külünk'ün açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti:

- Evet Sayın Yök Başkanı @erolozvar ve Çorum Hitit Üniversitesi rektörü @ProfAliOzturk bugün tekrar atandınız. Sizin için birileri Ankara’da “Efendim biz tanıyoruz bu bizim arkadaşımız” demiştir referans olmuştur. Ancak Türkiyemiz sizden önemli,Türkiyemiz Allah ile aldatanlara teslim edilmeyecek kadar değerlidir. Atanmanız bu soruları da size sormamızı tekrar tekrar gerektiriyor. Peşinen şunu söyleyeyim hiç MİLLİ GÖRÜŞ GELENEĞİ’nin arkasına saklanmaya kalkmayacaksınız

TÜRKİYEMİZ SİZDEN ÖNEMLİ!

FETÖ mücadelesine devam edileceğini ve milletimizin ferasetine dikkat çeken Külünk, Rektör Öztürk'e şu soruları da yöneltti:

Sayın Rektör; Üniversitenizde Rektör Yardımcısı, bölüm bşk, Araştırma Merkezi Müdürlüğü yaparken yurt dışına kaçan OE’nin Üniversitenizdeki derin yapılanması hakkında bu zamana ne yaptınız?

Üniversitenizden ayrıca bir de Fatih Üniversitesi Rektörü çıktı bunların bağlantıları deşifre edildi mi?

KİMSE YOK MU DERNEĞİNE PARA TOPLAYAN ŞAHSI ALDINIZ

Kimse yok mu Derneğine para toplarken boy boy fotoğrafı olan şahsı neden Üniversiteye aldınız?

FETÖ ile Yurt dışı seyahatlerine giden, Yurt Dışındaki FETÖ iltisaklı Üniversitelerle anlaşma yapanlar hakkında bu zaman kadar bir işlem yürütünüz mü?

FETÖ konusundaki terörle mücadele çalışmalarına engel olduğunuz, görevlendirmeleri imzalamadığınız doğru mu?

Bu soruların ardından Rektör Ali Osman Öztürk'ün de FETÖ ile iltisaklı olabileceği düşünülen kişilerle bağlantısı olup olmadığı sorusu şimdiden kulislerde konuşulan gündemlerden biri oldu.