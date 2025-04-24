Türk edebiyatı ve sinema dünyasında kendine has tarzıyla tanınan oyuncu ve şair Yavuz Çetin, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören 65 yaşındaki sanatçının vefat haberi, ailesi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Yavuz Çetin, memleketi Amasya’da uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra oyunculuğa yönelmişti. Çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alarak ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen Çetin, aynı zamanda kaleme aldığı şiirlerle de edebiyat dünyasında adından söz ettirmişti.

Evli ve iki çocuk babası olan Yavuz Çetin’in cenazesi, bugün Sultan II. Bayezid Camii’nde öğle namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verilecek.