DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığı'nda

DEM Parti heyeti, uzun süredir gündemde olan ve ertelenen görüşme için bugün Adalet Bakanlığı’na gitti. Parti temsilcileri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Daha önce yapılması planlanan görüşme, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti.