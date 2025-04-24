DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığı'nda

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, ertelenen randevunun ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na gitti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
DEM Parti heyeti Adalet Bakanlığı'nda
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DEM Parti heyeti, uzun süredir gündemde olan ve ertelenen görüşme için bugün Adalet Bakanlığı’na gitti. Parti temsilcileri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. 

Daha önce yapılması planlanan görüşme, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti.

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