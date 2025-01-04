Özel okullara ne kadar zam yapılacak?

Özel okullarda eğitim ücretleriyle ilgili yeni düzenlemeler, 2024 eğitim öğretim yılı için netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların zam oranlarına sınırlama getirerek, ara kademe öğrencileri için en fazla yüzde 54,8 oranında bir artış yapılabileceğini açıkladı.

Haberglobal'in haberine göre, özel okulların zam oranlarına dair yapılan düzenlemeler sadece ara kademe ile sınırlı değil. Bakanlık, özellikle 1,5 ve 9. sınıflarda (kademe başlarında) fiyat artışlarının aşırı olmasının engellenmesi için önlemler aldı. Bu kademelerde, öğrenim ücretlerinde fahiş artışlar yapılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili maddeye ekleme yapıldı.

EĞİTİM DIŞI HİZMET ÜCRETLERİNE DE SINIRLAMA GETİRİLDİ

Özel okulların eğitim dışı hizmetlerde belirlediği ücretlere de sınırlama getirildi. Pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programları gibi hizmetlerde, ücret artışı artık 12 aylık ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamalarının yarısını geçemeyecek.

DERS KİTAPLARINA EK ÜCRET TALEBİ YASAK

Bakanlık, velilerden ders kitabı adı altında ücret alınmasının yasaklanacağına dair yeni bir düzenleme de getirdi. Böylece veliler, kitaplar için ekstra ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Ancak yemek ve servis ücretlerine yönelik herhangi bir sınırlama getirilmedi.

Özel okulların alacağı ücretlerin şeffaflaşması adına, okullar belirledikleri tüm fiyatları internet sitelerinden yayınlamak zorunda olacak.

KILIK KIYAFET KURALLARI DEVREYE GİRİYOR

Özel okullarda, devlet okullarındaki gibi kılık kıyafet yönetmeliği de uygulanacak. Okullar, marka lisans sözleşmeleri yapmış olsa da, veliler öğrenci formalarını belirli bir yerden almak zorunda tutulamayacak. Ayrıca, özel günler ve kutlamalar için kıyafet alımı zorunlu olmayacak.