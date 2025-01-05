Özel'den DEM Parti görüşmesine dair açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Aralık’ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinin temaslarına dair açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Özel'den DEM Parti görüşmesine dair açıklama
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Sarıkamış Harekatı’nın 110. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Sarıkamış’ta bulunan CHP lideri, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “DEM Parti ile ne zaman görüşeceksiniz?” sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

“Pazartesi günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında karar alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, kararların ortaklaşa verildiği bir parti. Bizim temel prensibimiz, meclisin dışlanmadığı, şeffaf ve samimi bir sürecin işletilmesi ve toplumsal mutabakata önem verilmesidir. Toplumsal mutabakatın en önemli unsuru ise şehit aileleri ve gazilerimizdir. Onların desteği olmadan hiçbir adıma ‘evet’ demeyiz, onları incitecek hiçbir tutum içinde bulunmayız. Bugün şehit babalarının ve gazilerin gözlerinin içine bakabiliyorsak, bu, tutumumuzun netliği sayesindedir.”

Açıklamalarını sürdüren Özel, “Kimse böyle bir konuyu siyasi stratejilere dönüştürmemeli. Örneğin, genel başkanlar görüşsün ama başka partiler farklı konumda bulunsun gibi öneriler meseleyi siyasi bir araç haline getirir ve bu doğru bir yaklaşım olmaz. Konuyu enine boyuna değerlendiriyoruz, net bir karar alacağız” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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