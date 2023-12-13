Özgür Bursalı Açıkladı! Şırnak Üniversitesi Rektörü'nün FETÖ Hükümlüsü Bedirhan Önem'i Yurtdışına Kaçırma Planı

Vatan Partisi Genel Sekreteri, yaptığı açıklamada Şırnak Rektörü'nün FETÖ hükümlüsü Bedirhan Önem'i yurtdışına kaçırma planını açıkladı. İşte o açıklama

Şırnak Üniversitesi Rektörünün Bedirhan Önem'i Yurtdışına Kaçırma Planı

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın, Hilmi kod isimli polisle konuşmalarını yayınlamıştık.

Bu konuşmalarda, suç delillerinin nasıl imha edildiği, Vatan Partisi Genel Sekreterine nasıl suikast planlarının olduğu yazıyordu.

Rektörün, 26 Kasım 2023 tarihinde, daha önce ismini açıkladığımız, İlahiyat Fakültesinde Doçent olan, fişleme dosyasında “Hizmete sadık, emrime itaatkar, Sır tutar, gizliliği tam, himmette tam” notuyla kaydedilen” Nurullah Agitoğlu ile konuşmalarını açıklıyoruz.

Bilindiği üzere Şırnak Üniversitesi imamlarından sözümona akademisyen Bedirhan Önem isimli FETÖ mensubunun, FETÖ üyeliğinden aldığı ceza Yargıtay’da onanmıştı.

FETÖ üyeliğinden cezası onanan ve kaçmak üzere olan terörist Bedirhan Önem’in İstanbul’da yakalanması üzerine, Nurullah Agitoğlu, Aydınlık internet sitesinden ilgili haberi göndererek, Rektör’e mesaj atıyor.

"Bedirhan Yunanistan’a Kaçacaktı"

N.A: “Selamun aleyküm hocam. Bedirhan abi yakalanmış. Bu alçaklar öyle yazmış. Bu doğrumu?”

Rektör: “Haberi okudum. Cumadan beri haber alamadım zaten. Bişey oldu diye şüphelenmiştim. Yakalanmış demekki”

N.A: “Hocam Bedirhanı Irak’a çıkaracaktınız bize öyle demiştiniz. Ne oldu?Neden yapmadınız? Ucu size ve bize uzanacak bu işin nasıl böyle bir hata yaparsınız”

"Habur’da Olağanüstü Tedbir Almışlar"

Rektör: “Nurullah hocam bilmediğin şeyler var. Çok uğraştım geçirtmek için haburda kapıda, sınırda olağanüstü tedbir almışlar geçişi zorlaştırmışlar. Başaramadık İstanbul üzerinden Edirne’ye oradan Yunanistana gidecekti. Yakalanması benim içinde şok oldu.”

N.A : “Hocam nasıl haberimiz olmaz? Şurtiler neden haber vermediler size ne duruma düştük farkındamısınız”

"YÖK’ü, Emniyeti, Valiliği Hallettim"

Rektör: “Araştırıyoruz. Nurullah zaten canım çok sıkkın senin kabirlik soruların dahada canımı sıkıyor. Perinçekçi şerefsizlerin başımıza açtığı belaların birini bitiriyorum diğeri patlıyor yetişemiyorum artık. Siz neye yarıyorsunuz? Tek yaptığınız iş şu şunu dedi, şu şu bilgiyi verdi şununla şu görüşmüş diye haber vermek!! Herşeyi benim sırtıma yüklediniz. Yökü hallettim, Valiliği hallettim, emniyeti hallettim daha ne yapayım”

N.A: “Hocam gayretinizi gücünüzü sorgulamıyorum ama Bedirhan öterse ne olacak? Hepimizin adını verirse nasıl kurtulacaz bu işten?”

Rektör: “Merak etme gitmeden önce konuştuk başına bir şey gelirse sorgulanırsa bizimle uğraşan Perinçekçi tayfadakilerin adını verecek”

"Herkes Savcılıktan Alacağınız Güzel Haberleri Bekliyor"

N.A: Mütemadiyen operasyon yiyoruz hocam. Acilen bu güvenlik işini çözmemiz lazım. Bizim arkadaşların moralleri çok kötü herkes sizin savcılıktan alacağınız güzel haberleri bekliyor. Bizim savcılıkta bir sorun yok değilmi hocam?

Rektör: “Bizim savcılıkta sorun yok. Bizim arkadaşların yaptığı suç duyuruları da işlemde savcı üzerinde bir sıkıntı yok. Bedirhanın yakalanması çok kötü oldu inşallah etkimizi kaybetmeyiz”

"Erol Hoca Tam Destek Arkamda"

N.A: “Allah kahretsin herşeyi berbat etti Şerefsizler. Hocam arkadaşlar bizim yaptığımız suç duyuruları güme gitmesinden korkuyorlar. Cuma günü YÖK önündeki protestodan sonra Ankara’da sorun çıkabilir diyorlar.

Rektör: “Tahmin ettiğim gibi Perinçekin beslemeleri Ankarada boş durmuyorlar. Heryerden bilgi geliyor bana. Söyle ekibe Yökte sorun yok merak etmesinler. Erol hocada tam destek arkamda. Ankara emniyetinde halledecek büyüklerimiz devrede, Ankara başsavcılığına ben bişey yapamam… Yüceler halledecek”

N.A: “Ankara dosyayı yetkisizlikle buraya ne zaman gönderecek hocam?”

Rektör: “Bilmiyorum uğraşıyoruz. Haber gelirse bilgi veririm sana”

"Sıkıntı Olursa TİSHK’e Gönderirim"

N.A: “Arkadaşlar panikte Irak’a gidelim mi diyorlar bir süreliğine kararsızlar. Savcılık operasyon yapar diye korkuyor hanımlar”

Rektör: “Benim hanım korkmuyorda sizinkilere ne oluyor?!! Karılarınıza mukayet olun evde konuştuklarını çocuklar bile konuşuyorlarmış. Söyle herkese panik yapmasınlar aşacağız bu Perinçek belasını Allahın izniyle. Iraka gidilecek bir durum yok şimdilik. Ruhullah’a söyle TRTdeki programıyla ilgileneceğine ordaki arkadaşlarla iletişime geçsin. Bir sıkıntı durumda Tishk’e onları görevle gönderirim. Barzan yetkilileri durumdan haberdar. Bir sıkıntı olursa gelin dediler şimdilik gerek yok dedim.”

Rektör: “Uyar herkesi dikkatli olsun karılarınızda çok konuşmasın çocuklarınız dışarıda konuşmasın. Bedirhan abi vakası hepimize ibret olmalı tedbirsizlik mahvediyor bizi”

N.A: “Yüreğim yanıyor yüreğim. Daha birkaç ay önce başımızdaydı hepimize güç kuvvet oluyor”

Rektör: “Şimdilik her şeyi bilmen gerekmiyor. Ankarayı halletmeye çalışıyorum. Yökte cızıltılar kesiliyor”

Rektör ve Ekibi Ankara’da Saadet, AGD ve Cihannüma Yöneticileriyle Görüşüyor

Abdurrahim Alkış sık sık Ankara’ya gelerek, kendini kurtarmaya çalışıyor. Son olarak 7 Aralık tarihinde, A4 mertebesinde kodlanan, hakkında “paraya zaafı var” diye not düştüğü, Eyyub Mustafa Eyyuboğlu isimli Rektör yardımcısına vekalet vererek, Ankara’ya gelen FETÖ Rektörü, burada Saadet Partisi, AGD ve Cihannüma Derneği’nin yöneticileriyle görüşüyor. Kendisini buralardan kurtarmaya çalışıyor.

Şırnak AGD Başkanı başta olmak üzere, hepsinin FETÖ içinde gizli vazifeli olduğu, bizzat devlet makamları tarafından doğrulanan raporda yazıyor. Üniversitenin Genel Sekreteri Mustafa Cabir Altıntaş’ın Saadet, AGD ve Cihannüma’da gizli vazifeli olduğu Rektör tarafından kaydediliyor.

Şırnak AGD Başkanı Erol Kılıçlı’nın Saadet Partisi temaslarında gizli vazifeli olarak görevlendirdiği notu aynı raporda kayda geçiriliyor.

Saadet Partisi ve AGD’nin Ankara’daki yöneticileri bütün bu bağlantıları incelemeli ve gereğini yapmalıdır.

Bu FETÖ Rektörüyle birlikte olanlar, onu kollamaya çalışanlar, Rektörle aynı kaderi paylaşırlar.

Ne Saadet Partisi, ne AGD, kimse bu Rektörü kurtaramaz. Saadet ve AGD yöneticilerine de sesleniyoruz. Bu Rektörle bir araya gelen, onu kurtarmaya çalışan yöneticilerinizi uyarın. FETÖ’ye dokunan yanar. Kimse Türk devletinin FETÖ bağlantısını tespit ettiği bu Rektöre kol kanat germeye kalkmasın.

MEMUR-SEN FETÖ'ye Kalkan Olamaz

Yine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a sesleniyoruz. Memur-Sen Şırnak Temsilcisi Abdullah Çatı da Ankara’da bu Rektörü kurtarma faaliyeti içine girmiştir. Abdullah Çatı’nın da kim olduğunu, FETÖ bağlantılarını açıklamıştık. FETÖ’nün kapatılan derneklerine yardımlar toplayan kişidir. Hatta Şırnak Üniversitesi Memur-Sen Temsilcisi Veysel Tahiroğlu’nun da, Şerif Ali Tekalan’a yollanan raporda A5 seviyesinde, en üst düzeyde “hizmete sadık, emre itaatkar, gizliliği tam” diye kodlandığını göstermiştik.

Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın, Sendika içinde FETÖ faaliyeti yürüten bu unsurları derhal temizlemelidir. Sizleri arıyorlar, görüntülü konuşuyorlar, onların kurtulacağını söylediğinizi ifade ediyorlar. Memur-Sen Türkiye’nin sendikası olmak zorundadır. Memur-Sen FETÖ’yü kollayamaz.

FETÖ Rektörünün İtibarı Bitmiştir

Abdurrahim Alkış bugünlerde üniversitelerde sözümona itibarını düzeltmek için bazı faaliyetlere girişiyor. Hatta bugün, “Doğu Bilgileri Kaynağından Öğrenmek” başlığıyla Sosyoloji Kulübü üzerinden bir etkinlik düzenliyorlar. Açılış konuşmasını FETÖ Rektörü yapacak. Bu FETÖ’nün sözümona karizmasını kurtaracak etkinliğe Gençlik İl Spor Müdürü ve TPAO Şırnak İl Müdürü katılıyor. O kurumlarımız FETÖ’ye alet olmamalıdır.

Yine etkinliğin moderatörü Doç.Dr. İrfan Yıldırım. Bu şahıs da Abdurrahim Alkış’ın, Şerif Ali Tekalan’a yolladığı fişleme raporunda A2 mertebesinde kodlanmış, “hizmete sadık, pasif, itaatkar” notuyla kaydedilen FETÖ bağlantılı kişidir. “Ruznamedeki” bilgilere nasıl ulaştığını Abdurrahim Alkış’a sormasını tavsiye ediyoruz.

Abdurrahim Alkış’ın sicili her geçen gün kabarmaktadır. Rektörlük makamını işgal ettiği günlerin sonuna doğru geliyoruz. Devletin en tepesi dahil oradaki bu FETÖ şebekesini artık tespit etmiştir. Şırnak Üniversitesi’ndeki FETÖ şebekesi artık bir milli güvenlik sorunudur.

Bir sonraki açıklamamızda, yaptığımız basın açıklamalarının FETÖ mensuplarının çalışmalarıyla Anadolu Ajansı, A Haber ve TRT’de nasıl engellendiğini açıklayacağız.